Capcom n'exclut pas de sortir un autre Street Fighter sur Switch selon Yoshinori Ono

Les mordus de versus fighting qui traînent leurs guêtres de ce côté du net ne le savent que trop bien : après plusieurs déclinaisons de Street Fighter IV couronnées de succès, Capcom lançait assez maladroitement un Street Fighter V bien chiche en contenu, et destiné à vous faire cracher plusieurs fois par an de précieux eurodollars. Plus de quatre ans après son lancement, il était vraisemblablement de faire, calmement, le bilan, et d'éventuellement parler de l'avenir.

Nos confrères de US Gamer ont récemment eu la chance de s'entretenir avec le désormais ex-producteur de la série Yoshinori Ono, récemment passé aux manettes de l'eSport pour le compte du développeur d'Osaka.

Et si le sympathique père Ono esquive tant bien que mal les questions concernant le lancement de 2016, préférant mettre l'accent sur le contenu déblocable "sans débourser un sou" grâce à la Fight Money ou l'arrivée salvatrice de la Champion Edition, il en place tout de même une pour l'avenir proche de la série, non sans laisser de côté les hypothétiques PlayStation 5 et Xbox Series X. En effet, la console transportable de Nintendo pourrait bien accueillir de nouveau épisodes des combattants de rue :

Depuis l'arrivée de la Switch, nous avons sorti Ultra Street Fighter II et Street Fighter 30th Anniversary Collection. D'un point de vue commercial, ces deux titres ont été un succès. Nous observons que de nombreux titres compétitifs, y compris Smash Bros., s'en sortent également très bien, et les joueurs semblent demandeurs de ce type d'expérience sur cette plate-forme.



Si une autre opportunité se présente à nous, et que nous la jugeons intéressante, nous penserons à nouveau à la Switch. Concernant Street Fighter V, le jeu est actuellement exclusif à la PlayStation 4 et au PC. Mais comme je viens de vous l'expliquer, nous considérons la Switch comme une plateforme importante pour tous les types de jeux.

Ceux qui parviennent à lire entre les lignes y verront ici un espoir de recroiser la route semée d'embûches des Ryu, Ken & Co., mais dans quel épisode ? Sachant que tous les opus situés entre Street Fighter Zero/Alpha et Third Strike sont déjà disponibles, il ne reste a priori plus beaucoup de candidats à l'élection, non ?

Quel Street Fighter aimeriez-vous voir débarquer sur Switch ? Est-il seulement possible de sortir un Shoryuken avec un Joy Con ? Faites-nous part de vos avis sans cancel dans les commentaires ci-dessous.