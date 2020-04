PS5 : Un "gigantesque" Horizon Zero Dawn 2 serait en développement, la coop évoquée

Nous vous indiquions pas plus tard que ce matin que Guerrilla Games cherche actuellement à recruter un auteur afin qu'il planche sur son prochain jeu en monde ouvert. Comme nous vous le disions alors, tout pousse depuis plusieurs mois à penser que ce nouveau titre est Horizon Zero Dawn 2. Une nouvelle rumeur semble enfoncer le clou.

La rumeur du jour vient du toujours très bien informé site britannique VGC. Ce dernier affirme, citant plusieurs sources, que Sony aurait donné le feu vert à des plans présentés comme "ambitieux" concernant la licence Horizon Zero Dawn. Ces plans voudraient que les aventures d'Aloy deviennent une trilogie. Logiquement, la première partie de ces plans concernerait donc un Horizon Zero Dawn 2.

D'après VGC, le développement de ce dernier aurait commencé peu de temps après la sortie de l'épisode original. Et si cette suite était initialement prévue sur PS4, le développement est totalement passé sur PS5 (ce qui veut dire qu'il ne sera pas question d'un jeu cross-génération).

En termes d'envergure, Horizon Zero Dawn 2 est décrit par les sources de VGC comme étant "gigantesque." La map du jeu sera plus grande et offrirait une plus grande liberté d'exploration. Les sources de VGC ont également évoqué l'inclusion du jeu en coopération mais une certaine confusion demeure à ce sujet.

En effet, une source du site britannique lui a indiqué qu'il était initialement question de commercialiser une preview du jeu jouable en coopération dans lequel la progression pourrait être ensuite transférée dans le Horizon Zero Dawn complet. VGC n'a cependant pas réussi à déterminer si ces plans sont toujours d'actualité. La coopération serait en tout cas une fonctionnalité que Guerrilla et Sony souhaitent tous deux intégrer à la licence Horizon Zero Dawn depuis longtemps.

Comme toujours, ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes même si VGC est réputé pour sa fiabilité. Officiellement, Horizon Zero Dawn 2 n'a pas encore été annoncé pas Sony. Tout poussant à croire que le jeu est en développement depuis plusieurs années, il ne serait pas surprenant qu'il fasse partie des premières grosses exclusivités de la PS5.

