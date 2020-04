Japan Expo : La 21ème édition annonce ses dates pour l'année prochaine

Comme tout ce qui rassemble désormais les humains (sauf la Tourtel, que personne ne boit), le festival le plus otaku de France et de Navarre a été obligé d'annuler son millésime 2020 pour les raisons que l'on sait. Heureusement, l'avenir est toujours porteur de lendemains qui chantent.

Comme la Guerre de Troie, la vingtième édition de la Japan Expo n'aura pas lieu comme prévu du 2 au 5 juillet 2020, mais les organisateurs du festival ne baissent pas autant les bras, comme l'annonce aujourd'hui par le biais d'un communiqué Sandrine Dufour, Jean-François Dufour et Thomas Sirdey, fondateurs du salon :

La situation est délicate mais, en 20 ans, nous en avons vu de toutes les couleurs et nous sommes toujours là. Grâce au soutien de tous - équipe, saisonniers, visiteurs, prestataires, intervenants, exposants - et à notre passion commune, nous nous relèverons et Japan Expo sera plus fort.



Nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité et la bienveillance de tous, à tous les niveaux. Nous en sommes les témoins reconnaissants quand nous voyons les réactions des fans sur Internet, l'énergie de nos équipes ou les réponses de certains de nos exposants et prestataires.



D'ailleurs, l'équipe de Japan Expo va profiter de ce temps pour déployer toute son énergie pour faire de Japan Expo 21ème Impact la grande fête que tout le monde attend tous les ans avec impatience.

La communion qui fêtait la fin des cours et le début d'une oisiveté toute estivale reporte ainsi logiquement sa prochaine édition à l'année prochaine, mais annonce déjà la couleur, puisque "Japan Expo 21ème Impact" aura lieu du 15 au 18 juillet 2021, toujours au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

En revanche, rien ne vient pour le moment confirmer ou infirmer la présence des invités prévus en 2020, parmi lesquels devait figurer un certain Tsukasa Hōjō, illustre mangaka à qui l'on doit entre autres les séries City Hunter ou Angel Heart.

Encore faut-il d'ici là que les environs de notre belle capitale n'aient pas pris des air de Neo Tokyo...