Call of Duty Modern Warfare : Ce week-end est gratuit, les infos

Call of Duty : Modern Warfare s'offre de nouveau un week-end gratuit sur sa partie multijoueur. Limitée à quelques maps, cela permet néanmoins aux personnes n'ayant pas fait son acquisition de s'y essayer pour pourquoi pas céder aux sirènes du 6 v 6 ou 10 v 10.

Si vous avez Warzone, alors dès aujourd'hui vous pourrez accéder aux multijoueurs de Call of Duty : Modern Warfare et ce jusqu'au 27 avril. Cette information provient du compte Twitter officiel de Call of Duty :

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL - Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2020

Cinq maps seront jouables en multijoueurs :

Shoot House

Backlot

Hovec Sawmill

Aniyah Incursion

Khandor Hideout

Ceci vous permettra donc de vous faire une idée du multijoueur en 6 v 6 et 10 v 10. En voilà une bonne nouvelle si jamais l'achat du titre vous tentait auparavant.