Final Fantasy XII The Zodiac Age se met à jour sur PS4 et corrige un bug sur PC

Le petit monde du jeu vidéo est bien souvent le théâtre de querelles de clochers que n'auraient pas renié Don Camillo : certaines sagas jouissent en effet d'une telle aura que des communautés de fans séparatistes se livrent régulièrement bataille pour déterminer quel sera à jamais le meilleur épisode de la série. Alors, lorsqu'un épisode de Final Fantasy se met à jour, et rebat les cartes, rien ne va plus.

Sorti à l'origine en 2006 avant de connaître une renversante mise à jour via sa revisite baptisée The Zodiac Age en 2017, Final Fantasy XII n'avait jusqu'ici pas profité des mêmes fonctionnalités selon ses différents supports. Quelque peu à la traîne sur certains points de détails, les versions PC et PS4 de ce J-RPG qui a tout pour plaire viennent heureusement de profiter d'une mise à jour salvatrice, dont voici les détails par plate-forme.

Sur PlayStation 4 (version 1.08) :

Réinitalisez et réattribuez les jobs : profitez de vos aventures en personnalisant le job des membres de votre équipe à volonté pour s'adapter à toutes les situations. Allez voir Montblanc, le leader du clan Centurio qui se trouve à Rabanastre, et changez librement de job.

Augmentation du nombre de gambits disponibles, de 1 à 3 combinaisons au total.

, de 1 à 3 combinaisons au total. La bande-son a été ajoutée au menu de configuration "Musique"

Sur PC (version 1.0.40) :

Réinitalisez et réattribuez les jobs : profitez de vos aventures en personnalisant le job des membres de votre équipe à volonté pour s'adapter à toutes les situations. Allez voir Montblanc, le leader du clan Centurio qui se trouve à Rabanastre, et changez librement de job.

Augmentation du nombre de gambits disponibles, de 1 à 3 combinaisons au total.

, de 1 à 3 combinaisons au total. Suppression des DRM tiers "Denuvo Anti-Tamper"

Ainsi, si les mélomanes pourront désormais profiter plus simplement des versions augmentées de la bande-son d'origine, les joueurs PC pourront tout simplement lancer le jeu à nouveau, certains d'entre eux ayant été victime d'un bien vilain bug avec la dernière mise à jour de Denuvo. Un guide pour corriger ce problème a d'ailleurs déjà été publié sur le forum du jeu via Steam, pour ceux qui rencontreraient encore quelques soucis.

Voilà en tous cas de quoi vous occuper de longues heures durant, puisque Final Fantasy XII : The Zodiac Age est pour rappel disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One.