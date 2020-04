Yakuza Kiwami fête son arrivée sur Xbox One et PC Windows 10 en vidéo

Lorsque Microsoft et SEGA ont annoncé l'arrivée de la série Yakuza sur Xbox il y a plusieurs mois, il était question de la sortie de Yakuza 0 et Yakuza Kiwami. Si le premier est disponible sur Xbox One depuis un certain temps, le remake des toutes premières aventures de Kazuma Kiryu s'est quant à lui fait attendre plus longtemps.

À lire aussi : Yakuza 7 : L'auteur du manga Fairy Tail le qualifie de "chef d'oeuvre"

Bonne nouvelle pour les joueurs Xbox One et ceux qui jouent sur PC Windows 10 intéressés par la licence Yakuza. En effet, Yakuza Kiwami est disponible depuis hier sur leur machine de choix. Comme prévu initialement, les abonnés au Xbox Game Pass (Xbox et PC) peuvent dès à présent télécharger le remake du Yakuza original.

Ceux qui ne sont pas abonnés au service de Microsoft ou qui souhaitent posséder le jeu peuvent quant à eux acheter la version dématérialisée de Yakuza Kiwami sur Xbox One et PC Windows 10. Sur les deux plates-formes, le jeu est proposé au prix de 19,99 euros.

Comme nous vous l'indiquions précédemment, les joueurs Xbox One devront se contenter de cette version dématérialisée du jeu de SEGA. En effet, Yakuza Kiwami n'aura pas le droit à une sortie en boîte sur Xbox One. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, notre test de la version PS4 du jeu est disponible à cette adresse.