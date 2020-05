World War Z GOTY et son DLC Marseille sortent du confinement aujourd'hui

C'est aujourd'hui, mardi 5 mai de l'an de grâce 2020, que World War Z et son DLC... Marseille ont choisi de sortir du confinement, contrairement à la majorité des humanoïdes.

Saber Interactive et Focus Home Interactive ont en effet annoncer la sortie de l'épisode PvE Marseille de World War Z, le shooter en coop' inspiré du célèbre film (chelou) de Paramount Pictures.

A travers le trailer de lancement de cet épisode, vous allez découvrir à votre corps défendant quatre nouveaux personnages luttant pour leur survie au cours de trois nouvelles missions scénarisées en plein coeur de la cité phocéenne. Ceci ne s'invente guère.

On rappelle que cette version GOTY de WWZ comprend tous les épisodes ainsi que les DLC et modes de jeu. Marseille est disponible ce jour donc, pour les possesseurs du Season Pass ainsi que dans la nouvelle édition 'Game of the Year' qui regroupe l'intégralité du jeu de base et l'ensemble des DLC du Season Pass.

Le DLC Marseille est aussi disponible à l'achat séparément sur Xbox One et PS4. Les possesseurs de l'édition standard de World War Z sur l'Epic Games Store peuvent aussi obtenir ce nouvel épisode en achetant la mise à niveau Game of the Year Edition Upgrade comportant l'ensemble des DLC du jeu.

World War Z Game of the Year Edition est disponible sur PC via l'Epic Games Store, ainsi que sur Xbox One et PlayStation 4.