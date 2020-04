World War Z : Le FPS zombie va ajouter un chapitre... à Marseille !

World War Z en Edition Game of the Year va arriver le 5 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC et c'est l'occasion d'ajouter un nouveau chapitre au jeu. Et il se trouve que la nouvelle localité est... Marseille. Une belle surprise pour nous autres francophones.

Disponible dès le 5 mai sur l'Epic Games Store, Xbox One et PS4 inclut le jeu de base World War Z et l'intégralité du contenu disponible et à venir de son Season Pass à savoir :

Un nouvel épisode avec 3 nouvelles missions dans la ville de Marseille avec de nouveaux personnages et leurs propres histoires.

Tous les packs d'armes : avec le pack d'armes Lobo, le pack d'armes Biohazard, le pack d'armes Special Operations Forces, le nouveau pack d'armes Last Aid ainsi qu'un tout nouveau pack d'armes qui sera dévoilé prochainement.

Tous les packs de personnages : avec les packs d'apparence de personnages The Professionals et War Heroes.

Eh oui vous avez bien lu, on aura ldroit à une visite de Marseille. On peut notamment y voir le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde. IGN a eu la primeur de la publication vidéo ci-dessus, un extrait de gameplay de 3 minutes.

Visiblement le Professeur Raoult n'a pas trouvé de remède pour la pandémie de zombies.