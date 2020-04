Call of Duty Warzone : La nouvelle mise à jour oblige les tricheurs à jouer ensemble

Le nouveau venu du Battle Royale, dont la popularité ne cesse de monter, a des problèmes avec les joueurs tentés par la triche. Infinity Ward continue de lutter activement et a trouvé un plan assez amusant.

Il y a un peu plus d'une semaine, les développeurs de Call of Duty Warzone expliquaient avoir déjà bien taillé dans le gras en ayant banni plus de 70.000 tricheurs. La guerre contre les scélérats prend une autre tournure avec le déploiement d'une mise à jour aux vertus très particulières.

En place cette semaine :

Les joueurs de Warzone et Modern Warfare signalant un tricheur présumé recevront une notification en jeu lorsqu'il aura été banni.

Mesures supplémentaires :

- Déploiement de mesures sécurités additionnelles

- Mise à jour du matchmaking pour regrouper les joueurs suspectés de triche ensemble

- Renforcement des ressources entre la partie technique, le studio et les équipes en charge de l'application

Bientôt :

Fonctionnalité de signalement de joueur par Killcam et mode spectateur

C'est ce qu'on appelle le problème à bras-le-corps et de façon très amusante. Regrouper les tricheurs, pousser à du Battle Royal d'aimbots, cela se révèle une idée assez fabuleuse pour, peut-être, comprendre que le principe même de la triche n'a aucun intérêt. Non mais c'est vrai, votre satisfaction personnelle, d'où vient-elle ? Vous vous sentez plus malin alors que votre skill reste au ras des pâquerettes ? Et votre stock de 100.000 rouleaux de papier-toilette, il vous sert à quoi ? Vous êtes heureux d'avoir fait la queue trois heures au McDrive ? Bon, j'extrapole un peu. Mais plus de bon sens ne nous ferait pas de mal.

Call of Duty Warzone est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC.