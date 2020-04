Flight Simulator révèle ses configurations requises, votre PC est-il prêt pour le décollage ?

Cela restait l'une des grandes interrogations concernant la simulation la plus attendue de l'année : de quel monstre les joueurs PC vont-ils avoir besoin pour faire tourner Flight Simulator ? Asobo vient de répondre.

Qui veut voyager loin et avec des graphismes et une fluidité au top du top des vedettes ne doit pas ménager son portefeuille, dit le proverbe. Avec une planète bleue entièrement reproduite, plus de 37.000 aéroports dans lesquels se poser, des conditions météorologiques en temps réel et j'en passe côté fonctionnalités, on peut penser que le Flight Simulator d'Asobo va requérir un PC de fou-furieux.

Est-le cas ? Les développeurs ont partagé les specs (en séparant les composant AMD et Intel) qu'il faudra présenter pour bénéficier de son brevet de pilote virtuel, en gardant en tête qu'une bonne connexion est nécessaire pour profiter de l'exploitation des plus de 2 Pétabits (2000 Térabits) de données traitées par Microsoft Azure.

Configuration minimum

Processeur principal : Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

Carte graphique : Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

VRAM : 2GB

RAM: 8GB

Espace disque : 150GB

Connexion : 5 Mbps

Configuration recommandée

Processeur principal : Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

Carte graphique : Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

VRAM : 4GB

RAM : 16GB

Espace disque : 150GB

Connexion : 20 Mbps

Configuration idéale

Processeur principal : Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

Carte graphique : Radeon VII / Nvidia RTX 2080

VRAM : 8GB

RAM: 32GB

HDD : 150GB (SSD recommandé)

Bandwidth: 50 Mbps

Comme l'équipe nous l'avait expliqué durant le X019 en fin d'année dernière, il ne faut donc pas nécessairement un foudre de guerre pour avoir la chance de s'envoler. De toute évidence, il ne faut pas s'attendre à un rendu et des sensations identiques entre une config proche du minimum et une autre plus ou moins idéale qui nous fera de la 4K HDR sur un écran de bourgeois.

Flight Simulator est attendu pour cette année sur PC et Xbox One.