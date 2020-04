Desperados III livre sa date de sortie en vidéo, gringos !

C'est désormais supra officiel : Desperados III arrivera chez nous durant le mois de juin prochain. Comme l'on aura que ceci à faire, cela tombe plutôt bien, n'est-il pas ?

À voir aussi : Paris Games Week 2019 : Camille a tiré le premier sur Desperados III

Si Camille y avait déjà joué lors de la dernière Paris Games Week (voir lien juste ci-dessus), il ne connaissait alors pas encore la date de sortie définitive du titre de xxx

C'est donc le 16 juin 2020 que sortira Desperados III sur PC, PS4 et Xbox One, pour le plus grand bonheur des amateurs de pantalons en cuir et de de bonne auberge.

Deux éditions se battront en duel sur ce titre, dont voici les détails et les prix :

Les précommandes en version numérique pour consoles débuteront bientôt avec un prix de vente conseillé de 59,99 € (PlayStation 4 et Xbox One ), bien sûr, en version boîte chez votre revendeur préféré.

L'édition Collector est disponible en pré-commande également dès maintenant au prix conseillé de 109,99 € (PC) et 119,99 € (PlayStation 4 et Xbox One ).