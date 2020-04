Final Fantasy VII Remake : 3,5 millions d'exemplaires en 3 jours, FF XV toujours devant

Vous l'avez réclamé, supplié, rêvé, désiré : maintenant, il faut assumer. Après des années de teasing et quelques-unes de développement, le premier volet de Final Fantasy VII Remake est là, et quelques jours seulement après sa sortie, Square Enix compte déjà ses troupes, en espérant ne pas avoir trop souffert de la situation quelque peu particulière dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Malgré la saleté des bidonvilles de Midgar, tout va pour le mieux en ce qui concerne une certaine bande d'apprenti-terroristes épris de nature, puisque l'éditeur Square Enix vient de partager les premiers chiffres de ventes officiels du remake le plus attendu de l'année, et plus si affinités :

Nous levons l'épée broyeuse pour dire un grand MERCI à tous ceux qui nous ont soutenu et espérons que vous appréciez tous le jeu! pic.twitter.com/DMG24vo3No - SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) April 21, 2020

3,5 millions d'exemplaires "vendus" (comprendre "distribués") aussi bien en versions physiques que numériques, c'est en soi un joli score, mais nous sommes tout de même encore à quelques encablures des 5 millions d'unités d'un certain Final Fantasy XV au jour de sa sortie.

La situation nous amène tout de même à relativiser ce score, puisqu'entre une sortie à la fin du mois de novembre, soit juste avant de juteuses et consuméristes fêtes de fin d'année, et celle d'un printemps confiné, comparaison ne serait pas forcément raison.

Précisons d'ailleurs que si les exemplaires expédiés par les soins de Square Enix sont généralement parvenus aux acheteurs avant la sortie officielle du jeu, certains revendeurs soucieux de la santé de leurs employés n'ont pas expédié le sésame vers les bas-fonds d'une mégalopole devenue folle...

Quel que soit votre avis sur Final Fantasy VII Remake, vous pouvez toujours exprimer votre vox populi dans notre sondage qui va bien.