SONDAGE. Que pensez-vous de Final Fantasy VII Remake ?

Régulièrement, la rédaction de Gameblog décide d'arrêter de ne penser qu'à elle et se tourne vers vous en vous demandant votre opinion via un sondage ramenard. Aujourd'hui, on se demande ce que vous pensez de la modernisation du légendaire Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Remake est sorti officiellement ce vendredi 10 avril 2020 sur PS4. Mais l'on sait que certains l'ont obtenu plus ou moins en avance. Peut-être l'avez-vous déjà poncé, confinement oblige. Peut-être pas encore totalement. Quoi qu'il en soit, il est temps, pour nous, de prendre la température auprès de notre lectorat pour savoir quel est son ressenti après y avoir joué.

Nous vous posons donc la question : "Que pensez-vous de Final Fantasy VII Remake ?".

Nous invitons celles et ceux qui ONT le jeu et Y ONT JOUÉ à exprimer leur avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir leur voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, leur point de vue dans les commentaires du forum. Et si vous avez une préférence entre Jessie, Tifa et Aerith, n'hésitez pas à l'exprimer non plus.