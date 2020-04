Nintendo Switch : Super Mario 3D World listé chez un revendeur américain

La rumeur bruisse depuis le mois de mars. Pour les 35 ans de Super Mario Bros., Nintendo préparerait des remasterisations des épisodes en 3D dont les possesseurs de Switch se délecteraient cette année (Mario 35th Anniversary : Les rumeurs évoquent une compilation et des remasters des opus 3D). Pas de confirmation aujourd'hui, mais une apparition qui veut tout dire.

Cette apparition n'a rien de divin. On la qualifiera plutôt de précoce, si elle venait à confirmer ce qu'elle avance. Le très au taquet Wario 64, qui nous honore fréquemment de ses bons tuyaux sur Twitter, a en effet remarqué sur le site du revendeu américain Best Buy la présence d'une version Nintendo Switch de Super Mario 3D World.

The listing is not activated but there's a listing for Super Mario 3D World for Switch at Best Buy. SKU # is 6352130. It has a price tag of $60 currently.



Take it with a grain of salt but given the Mario rumors from a few weeks ago, it's likely this game is coming pic.twitter.com/VZ3qFx1FZs