Coronavirus : Death Stranding retardé sur PC, la nouvelle date déjà annoncée

La version PC de Death Stranding était initialement prévue pour le 2 juin prochain. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19. Cette dernière a bouleversé les plans de Kojima Productions et provoqué un retard de la sortie sur PC de son premier jeu.

À lire aussi : Death Stranding : Hideo Kojima teaserait-il du nouveau pour cette année ?

Les joueurs PC intéressés par Death Stranding devront attendre un peu plus longtemps que prévu avant de pouvoir aider Sam Porter Bridges à livrer des colis en milieu hostile. En effet, Kojima Productions vient d'annoncer que la version PC de Death Stranding sortira finalement le jour de l'anniversaire de votre serviteur, autrement dit le 14 juillet prochain :

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj