Death Stranding : Hideo Kojima teaserait-il du nouveau pour cette année ?

Paru en novembre dernier sur PS4, le jeu de l'année 2019 selon nos chers lecteurs n'a pas fini de faire parler de lui. Ou plutôt son créateur, qui s'est fendu d'un tweet particulièrement remarqué.

Ainsi est Hideo. Le jour des 13 ans de Gameblog, il ne peut pas s'empêcher de faire des petits montages autour de Death Stranding pour les tweeter et ensuite se délecter de ce que l'Internet va bien pouvoir imaginer à partir de cela.

Avec ce genre de vidéo, on peut en effet prévoir beaucoup de choses. Mais d'abord, avant qu'un analyste ne vienne prophétiser quoique ce soit, un cinéphile averti saura immédiatement reconnaître la parenté avec la bande-annonce choc d'un film de guerre dans les salles depuis peu. Allez donc à la fin de celle-ci.

La séquence du jeu prend nous place durant la Première Guerre Mondiale, les plans réalisés ici ont quelques similitudes avec le trailer de la pellicule oscarisée de Sam Mendes et l'arrivée du 2020 est exactement la même que pour 1917.

En termes choisis, on parlera d'un rip-off, qui peut parfaitement avoir été posté pour la blague, ou pour rappeler la sortie de Death Stranding sur PC cet été. De là à imaginer un indice concernant un éventuel DLC... Mieux vaut attendre des éléments plus concrets, si vous voulez mon avis. Ah vous préférez quand on se mouille ?

D'accord. Alors en fait, c'est évident : quand on fait un arrêt sur image à la 13ème seconde et qu'on zoome sur le pixel colonne 38 ligne 127 en partant de la gauche en louchant, on devine que Death Stranding 2 est confirmé. Cela vous va, comme ça ?

Death Stranding est disponible sur PS4.