DOOM Eternal : Bethesda fait gagner un dangereux pad Xbox One

Le gros FPS de ce début d'année donne des idées aux spécialistes de la customisation. Une manette pas comme les autres peut atterrir chez un joueur chanceux. Qui n'aura pour option que de l'exposer.

C'est un bel objet, à n'en pas douter. La manette Xbox One DOOM Eternal dévoilée par le compte Bethesda de la région Australie/Nouvelle-Zélande respecte bien les codes vestimentaires de son héros, le très direct DOOM Slayer.

Conçu par les artistes "aussies" de We Are Robots, cet accessoire tout à fait seyant que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous est à gagner sur les réseaux sociaux.

Let's go again! We're now giving away this custom DOOM Eternal Xbox One controller & stand display-piece. To be in the running:



1. Follow us

2. Retweet

3. Answer in reply: What is the best weapon/item in the DOOM Slayer's arsenal & why?



Aus/NZ only. T&Cs https://t.co/D7YtakWgIu pic.twitter.com/wd339kWsvT