Un émulateur FPGA pour remplacer le lecteur de disques sur SEGA Saturn et Dreamcast annoncé

Jouer sur les consoles originales, cela a un charme et un intérêt technologique que les émulateurs ne procurent pas. Mais le temps et une utilisation répétée ne sont pas les amis des lecteurs de disques des consoles. Et quand un lecteur commence à montrer des signes de faiblesse, il n'est pas toujours aisé de le réparer ou remplacer. Pour les fans des consoles CD/GD-Rom de SEGA, une nouvelle solution leur est désormais proposée.

Pour un certain nombre de joueurs, l'émulation se limite à des logiciels permettant de jouer sur ordinateur, et de manière plus ou moins légale, à des jeux venus de vieilles consoles dans des conditions technique différentes de celles proposées sur les machines originales.

Mais l'émulation peut servir autrement. Avec ses consoles équipées de FPGA (puces programmables de diverses façons afin de simuler le fonctionnement l'architecture complète d'une console), la société Analogue a par exemple montré qu'il était possible de simuler les composants d'une console afin d'utiliser dans les meilleures conditions possibles sur les écrans actuels les cartouches de jeu originales (et sans passer par un système de "dumping" de roms).

Terraonion, accessoiriste prolifique basé en Andorre, vient de dévoiler une nouvelle utilisation d'une FPGA. Avec sa MODE (Multi Optical Disc Emulator) tout juste annoncée, il est question de remplacer le lecteur de disque d'une SEGA Saturn ou d'une SEGA Dreamcast avec une carte équipée d'une FPGA. Ce système permet par exemple de remplacer un lecteur de CD/GD-Rom défaillant et de jouer à n'importe quel jeu, peu importe sa région, sur la console originale. Dans les conditions elles aussi originales donc.

Pour les possesseurs d'une Saturn et d'une Dreamcast, pas besoin de posséder deux MODE. Une même carte peut être utilisée sur les deux consoles (peu importe le modèle). Et pour les personnes à qui le bricolage donne des boutons, Terraonion assure que MODE est "plug and play" et que son utilisation ne nécessite aucune soudure. Il suffit selon l'accessoiriste de dévisser quelques vis pour l'installer sur sa console.

En termes de fonctionnalités et de compatibilité, Terraonion présente MODE de la manière suivante :

100% compatible avec tous les jeux Saturn et Dreamcast (le choix de la région nécessite un redémarrage sur Saturn)

Compatible avec les formats d'images : Redump, Tosec, CDI, GDI, CCD, MDF et bin/iso+cue

Deux interfaces : liste de jeux ou affichage des jaquettes et d'informations sur le jeu (cette seconde interface est liée à l'utilisation d'une base de données communautaire qui sera bientôt dévoilée)

Compatible avec les jeux sur plusieurs disques

Temps de chargement accélérés

Compatible avec les cartes MPEG et RAM Saturn ainsi qu'avec l'Action Replay/PseudoSaturnKai

Compatible avec DC Digital, DreamPSU et PicoPSU

FPGA "hautes performances" embarquée pour permettre des vitesses de transferts correctes

Compatible cartes SD, clés USB, disques durs SATA et SSD

Compatible Saturn 20 et 21pin avec détection automatique

Compatible Dreamcast 5v et 3,3v

Bien évidemment, pour des raisons légales, il faut disposer de la version physique du jeu auquel on désire jouer. MODE est un moyen de continuer de jouer sur sa Saturn ou sa Dreamcast d'origine sans se soucier de l'état de son lecteur et sans prendre le risque d'endommager ses précieux jeux physiques.

MODE est actuellement en précommande au prix de 182 euros et sa sortie est prévue pour fin juin-début juillet. Des images de l'objet sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Que pensez-vous à première vue de ce nouveau produit ? Pourrait-il vous intéresser ? Malgré la technologie embarquée, son prix est-il un frein pour vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.