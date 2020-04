Ubisoft prépare un film sur... des séniors qui se lancent dans l'eSport

Il arrive encore que les éditeurs parviennent à nous surprendre avec leurs annonces. Le projet dont il est question dans cette news fait clairement partie de ces nouvelles étonnantes.

Le site du magazine américain The Hollywood Reporter révèle qu'Ubisoft s'est associé au duo Abby Kohn et Marc Silverstein, co-auteurs et réalisateurs du film Moi, Belle et Jolie avec Amy Schumer, dans le but de produire un film racontant l'histoire de séniors de lançant dans l'eSport.

Et s'il est à première vue possible de penser que cette idée sorte de nulle part, ce n'est absolument pas le cas. En effet, ce film devrait en effet être une adaptation d'un article publié dans le Wall Street Journal en 2019 et dont le titre était "The Next Generation of Competitive Gamers Is ... Over 60?" (ce qui donnerait "La Prochaine Génération de Joueurs Compétitifs a... Plus de 60 ans ?" en français).

Ce film, qui n'a pas encore de titre, de distribution ou de date de sortie, sera produit par Jason Altman, vice-président senior d'Ubisoft Film and Television, et Margaret Boykin, directrice en charge du développement de films chez Ubisoft.

Ce n'est pas le seul projet destiné au cinéma ou à la télévision actuellement en cours chez Ubisoft. Plusieurs séries animées tirées de ses licences sont actuellement en préparation, tout comme une adaptation de The Division pour Netflix avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain.