Bandai annonce des Tamagotchi... Evangelion, infos et images

Même s'ils ne sont plus aussi présents médiatiquement qu'ils ne l'ont été des suites de leur sortie en 1996, les Tamagotchi continuent de faire leur petit bonhomme de chemin au fil des rééditions, nouvelles versions et partenariats. Et c'est justement d'un partenariat dont il est question aujourd'hui.

Au Japon, Bandai vient d'annoncer la commercialisation en juin prochain de plusieurs Tamagotchi très spéciaux. Pourquoi spéciaux ? Parce qu'il s'agira de Tamagotchi Evangelion. Ces trois nouveaux modèles seront inspirés des Eva-00, Eva-01 et Eva-02.

Tamagotchi oblige, il sera question de faire évoluer la créature présente dans son petit oeuf. Et pour plus de fidélité à l'oeuvre dont ces nouveaux jouets s'inspirent, chacun de ses Tamagotchi Evangelion disposera de sprites et animations créées spécialement pour l'occasion. Des images des ces Tamagotchi sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, les Tamagotchi sont des petits animaux de compagnie virtuelle dont il faut s'occuper. Et pour ce faire, il faut les nourrir, soigner et divertir.

Pour info, chacun de ces trois Tamagotchi Evangelion seront commercialisés le 13 juin prochain au Japon, au prix TTC de 2.530 yens (environ 22 euros). Les fans des deux licences sont désormais prévenus.