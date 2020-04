Night Call débloque son compteur avec une mise à jour importante

L'année 2019 a été celle des taxis, avec Neo Cab et Night Call. Ce dernier, pur produit français, a remis du carburant ce vendredi 17 avril pour emmener les joueurs confinés un peu plus loin.

Le jeu d'investigation dans lequel vous incarnez un chauffeur de taxi parisien au passé trouble et au présent compliqué pour cause de tueur en série en liberté repart pour un tour. Night Call accueille dès aujourd'hui la mise à jour gratuite "The Long Way Home".

Celle-ci, qui me rappelle à quel point j'aime Roger Hodgson, corrige, en plus de quelques bugs, la probabilité de rencontrer plusieurs fois les mêmes passagers. Et justement, des personnes s'asseyant à l'arrière de votre bagnole, il y en a désormais 15 de plus, dont un champion d'eSport et un robot en fuite.

En outre, un nouveau mode s'ajoute à la campagne principale. La Balade vous permet de simplement profiter du calme des rues parisiennes by night et des conversations entretenues avec vos clients, en toute décontraction, sans stress ni pression. Et la vie, ça devrait être ça, et rien d'autre.

Night Call est disponible sur PC et arrivera plus tard sur PS4, Xbox One et PC.