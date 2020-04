Sekiro Shadows Die Twice : Voici la figurine articulée qu'il vous faut

Le dernier From Software a laissé des traces. Dans l'amour-propre de certains joueurs, oui, mais aussi par sa direction artistique, sa maîtrise et son héros ô combien surpuissant...

À voir aussi : TEST de Sekiro Shadows Die Twice : Vous ne mourrez pas que deux fois

C'est bien de lui dont il est question. La Loup à un bras, protagoniste principal de Sekiro : Shadows Die Twice a une fois encore donné de l'inspiration à des artistes. Mais après la reproduction de son membre artificiel (Sekiro : Un fan crée une réplique de la prothèse de bras du héros, splendide !) à un unique exemplaire, on passe à une échelle plus commerciale grâce à Goodsmile.

L'éditeur japonais de produits dérivés a, dans sa gamme figma, une figurine articulée en préparation. Conçue à l'aide d'une imprimante 3D spéciale et supervisée par l'équipe de développement, la figma Sekiro d'environ 15 cm de haut, à découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous et la vidéo ci-dessus, se décline en deux versions plus ou moins dotées d'accessoires, en précommande jusqu'au 10 juin prochain : la version standard (environ 89 euros) et la version DX (environ 112 euros).

Les livraisons ne seront effectuées qu'à partir de janvier 2021. Et je sais que Joniwan aura le sourire à ce moment-là.

Sekiro : Shadows Die Twice est disponible sur PS4, Xbox One et PC.