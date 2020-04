Final Fantasy 7 Remake : La surprenante inspiration derrière Sephiroth révélée

"Tin, tin tin, tin tin, tin tin, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom." Vous l'avez ? Non ? Ce n'est pas grave. Continuez de lire et vous connaîtrez très vite ce qui a inspiré l'apparition de Sephiroth dans le Final Fantasy 7 original. Et pourquoi cela a changé lorsqu'il a été temps de créer Final Fantasy VII Remake.

Le blog officiel de Square Enix a récemment publié une interview dans laquelle Yoshinori Kitase, le producteur de Final Fantasy VII Remake, revient sur la création de ce dernier. Dans le remake, Sephiroth apparaît bien plus tôt dans l'aventure qu'il ne le faisait dans le jeu original. Questionné sur les raisons de ce changement de rythme, Yoshinori Kitase fait une révélation surprenante concernant le Final Fantasy VII original :

Notre façon de gérer Sephiroth dans le Final Fantasy VII original était de le cacher, de le maintenir à l'écart.



Vous ne savez peut-être pas ça, mais j'ai été (à l'époque) inspiré par le film Les Dents de la Mer qui avait une approche similaire en ce qui concerne le teasing de cette présence puissance. Le requin ne vous était totalement montré que plus tard dans l'histoire. Nous souhaitions le monter en épingle, en faire un personnage vraiment grand et puissant dans l'esprit des gens. En ne le mentionnant qu'indirectement, cela créait un sentiment de peur et d'oppression. Ainsi, lorsqu'il faisait ça première apparition, c'était vraiment quelque chose d'important.



Mais dans le remake, cela ne fonctionnait pas aussi bien, en partie car tout le monde sait déjà qui est Sephiroth (rires) ! Nous ne pensions pas qu'il serait toujours aussi efficace de le garder pour plus tard dans l'histoire.



De plus, Sephiroth est une présence massive qui surplombe toute la saga Final Fantasy VII. Nous voulions nous assurer que cet aspect de Sephiroth soit présent dans le premier jeu du projet. C'est pourquoi nous avons fait en sorte de le présenter bien plus tôt dans l'histoire cette fois.

Sachant que Final Fantasy VII Remake est une aventure épisodique, Square Enix s'est donc dit que ne pas montrer l'ennemi principal dans le premier épisode serait problématique et ne faciliterait pas la compréhension des enjeux. Il est en tout cas amusant de découvrir que le célèbre film de Steven Spielberg a inspiré les créateurs d'un des plus célèbres RPG de l'histoire du jeu vidéo.

