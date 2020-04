Final Fantasy VII Remake : Nos 7 conseils pour avoir la classe d'un SOLDAT

Vous pensiez connaître Final Fantasy VII sur le bout des doigts ? Dommage pour vous, l'arrivée du Remake risque fort de changer la donne, en chamboulant vos certitudes beaucoup de bonnes idées, et oblige les rôlistes chevronnés à repenser leur stratégie de fond en comble, histoire de survivre dans les bas-fonds de Midgar.

Et si vous avez déjà dévoré notre TEST en bonne et due forme, vous savez déjà que la balade est belle, très belle même, mais qu'elle demandera une peu de finesse pour être appréciée à sa juste valeur. Pas de panique : notre guide garanti sans divulgâchis est là pour vous aiguiller dans cette mégalopole où le danger rôde à chaque coin de rue, ou presque. Aiguisez donc votre Buster Sword, voici nos VII conseils pour prendre votre pied dans Final Fantasy VII Remake !

1. N'oubliez pas les quêtes annexes

Les quêtes annexes de Final Fantasy VII Remake ne font pas preuve d'une originalité folle, loin s'en faut, mais elles offrent tout de même quelques avantages, surtout en début de partie. Non content de flatter votre ego en faisant de vous le mercenaire star du Secteur 7, elles offrent en début de partie une véritable occasion de prendre un peu d'expérience bienvenue, avant de se lancer à l'assaut de la suite, qui ne vous permettra pas forcément d'y revenir avant un long, long moment...

2. Profitez des promotions

Dans le bidonville de Midgar comme ailleurs, les temps sont durs pour tout le monde. Heureusement, les très japonais distributeurs automatiques que l'on trouve à peu près partout (et surtout là où on ne les attend pas) fournissent items et autres pièces d'équipement bienvenues. Mieux : certains d'entre eux proposent en effet quelques articles stratégiques à petit prix, et il serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Des éthers, queues de phénix et autres méga-potions pour 10% de leur prix en magasin, ça ne se refuse pas. Et contrairement à l'original, vous utiliserez vraiment vos items en cours de partie, alors autant garder vos précieux Gils pour d'autres articles, non ?

3. Scannez, scannez, il en restera toujours quelque chose

La fonction d'analyse disponible pour Cloud dès le début de l'aventure se révèle stratégique à plus d'un titre : non content de consigner pour toute la durée de votre partie les faiblesses de vos nombreux ennemis, elles vous permettent de faire grimper leur jauge de choc plus rapidement. L'astuce est pratique en combat, mais elle vous permettra surtout de mener à bien la quête de Chadley en forme de fil rouge : le gamin technophile vous récompensera de nouvelles matérias pour toutes les informations que vous récolterez sur votre parcours. Et lorsque l'on sait que le petit bonhomme possède quelques invocations dans sa besace, on se tait et on exécute.

4. Améliorez vos armes dès leur obtention

Dans Final Fantasy VII Remake, la montée en puissance s'effectue en parallèle de la traditionnelle expérience par le biais de vos armes, qu'il convient de faire progresser grâce à des Points d'Arme dédiés. Chaque épée, arme à feu ou bâton en possède une, et il vous reviendra la charge de répartir ces fameux Points pour booster vos statistiques. Attention : il faudra forcément faire des choix, et il conviendra d'opter pour une approche qui sied à votre stratégie. L'augmentation des points de vie et de magie peut s'avérer bien pratique pour renforcer vos personnages, mais l'ajout de slots de matérias s'avère tout aussi déterminant. Lorsque vous trouverez une nouvelle arme, pensez donc à aller la configurer avant de l'équiper à votre combattant.

5. Sans maîtrise, la puissance etc...

Ces mêmes armes possèdent toutes une compétence propre qui pourra vous sauver la mise dans certaines situations, et il est possible de conserver et d'accumuler ces dernières avec un peu de stratégie, ce qui offrira in fine bien des solutions offensives à votre fine équipe (j'en place ici une pour le Triple Enchaînement de Cloud). Mais pour cela, il faudra d'abord remplir leur jauge de maîtrise à 100%, ce qui n'arrivera pas par hasard, loin s'en faut. Il vous faudra ainsi vous attarder sur le menu de votre équipement, afin de découvrir quelles conditions remplir pour maîtriser ces nombreuses pétoires. Il faudra parfois achever un ennemi avec ladite compétence, ce qui nécessite de planifier l'action en combat, histoire que vos camarades vous laissent le plaisir de porter le coup final. Alors allez jeter un oeil pour tous vos personnages, vous nous remercierez plus tard.

6. Be kind, rewind

Final Fantasy VII Remake propose une étonnante option : celle d'abandonner un combat pour vous permettre de repenser votre stratégie. Si l'astuce peut de prime abord paraître réservée aux joueurs néophytes, il n'en est rien. En effet, avec peu d'emplacements de matérias dans les premières heures de jeu, impossible de parer à toutes les éventualités, et si certains mobs pourront toujours être battus en les bourrinant en tout bien tout honneur, impossible de survivre face à certains boss sans la bonne configuration. Après avoir analysé le quidam (systématique on a dit !), n'hésitez pas à rembobiner pour changer votre équipement en conséquence, et tout ira pour le mieux. Pas de panique : Square Enix a pensé à tout, et il n'y a pas un affrontement qui ne puisse être interrompu pour mieux y revenir.

7. La méditation transcendantale, y a qu'ça d'vrai !

Adieu les Limites, bienvenue aux Transcendances, qui reprennent finalement le même principe, à savoir faire exploser votre colère dans une attaque aussi classieuse que dévastatrice. Mais contrairement à l'original Final Fantasy VII Remake ne vous donnera pas accès de à de nouvelles techniques en utilisant un certain nombre de fois celles de que vous possédez déjà. Désormais, tout se mérite, et il faudra ainsi faire un petit détour par l'arène de Don Cornéo pour mener à bien quelques combats à enchaîner pour débloquer une seconde attaque pour chacun de vos personnages. Et pensez à aller les équiper dans le menu "Réglages de combat", hein, ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien...

Avez vous d'autres astuces destinées à faire de Final Fantasy VII Remake une aventure encore plus jouissive ? Alors faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous, sans spoiler, évidemment.