Trials of Mana : Les producteurs se justifient sur la disparition du mode coop' et la durée de vie

L'arrivée prochaine d'un certain Trials of Mana nous enseigne deux grandes leçons de l'existence : tout vient à point à qui sait attendre, et leur meilleur moyen de faire entendre raison aux décideurs de ce monde reste malgré tout de râler, encore et encore, jusqu'à obtenir satisfaction.

D'ici quelques jours débarquera enfin le remake de l'action-RPG qui aura mis 24 ans à sortir du Japon, ce qui devrait en toute logique le faire entrer dans le Guiness Book des records, mais ceci est une autre histoire. Mais la surprise était alors double, puisqu'en plus de localiser un Seiken Densetsu 3 attendu de longue date via la Collection of Mana, Square Enix annonçait un remake 3D du nom de Trials of Mana.

Et ceux d'entre vous qui ont comme nous pu parcourir la démo permettant de découvrir les premières heures de l'aventure ont peut-être été surpris de constater la disparition du fameux mode co-op local qui avait à l'époque contribué au succès du légendaire Secret of Mana. Cela tombe plutôt bien, puisque les deux co-producteurs du remake, Shinichi Tatsuke et Masaru Oyamada, ont été récemment cuisinés à ce sujet par nos confrères de Gemastu :

Le jeu original, avec sa vue du dessus, proposait effectivement un mode multijoueur hors ligne. Cette fois, nous avons utilisé une perspective ajustable à la troisième personne pour renforcer l'immersion, et nous n'avons donc pas inclus cette option.

Nous avons également envisagé le mode multijoueur en ligne, mais pour ce faire, nous aurions dû incorporer des éléments supplémentaires spécifiquement pensés pour le rendre agréable en ligne. Cela nous aurait obligé à partager le temps de développement nécessaire.

Au lieu de cela, nous pensions que nous serions en mesure de créer un meilleur jeu en nous concentrant sur la partie solo, et c'est la décision qui a été retenue. Nous ne prévoyons pas non plus d'ajouter plusieurs joueurs via une future mise à jour.

Les deux co-producteurs excluent également l'arrivée de DLC, puisque de nouvelles quêtes et un chapitre inédit permettant l'accès à une nouvelle classe ont d'emblée été ajoutée à l'aventure originale. La durée de vie de cette aventure relookée est ainsi estimée à "25 ou 30 heures" par les intéressés, ce qui la rapproche donc de celle de l'originale.

Trials of Mana saura-t-il se montrer à la hauteur de son illustre ancêtre ? Réponse à sa sortie, le 24 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch.

Êtes-vous déçus par l'absence totale d'un mode multijoueur ? Aviez-vous joué à l'épisode original ?