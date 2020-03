Trials of Mana : Les classes bonus du remake se dévoilent en images

Les plus matinaux de nos lecteurs ont pu ce matin découvrir nos toutes dernières impressions après avoir passé deux heures manette en main sur le remake de Seiken Densetsu 3 dévoilé en même temps que la localisation de Collection of Mana lors de l'E3 2019 (RIP). Mais voyez-vous, faute de posséder les visuels des quelques nouveautés à attendre, nous n'avions pu que vous en parler...

Heureusement la situation évolue comme dans la vraie vie d'heure en heure, et il convient désormais de vous détailler ce que les vieux briscards de l'action-RPG sont en droit d'attendre du remake Trials of Mana. Nous l'avions déjà évoqué dans notre dernière preview : il faudra compter en plus des deux évolutions de classe déjà présente dans l'original de 1995 avec une troisième transformation, et Freezer n'a ainsi plus qu'à se faire tout petit.

Pour rappel, chacun des six protagonistes pourra au moment de son changement de classe opter pour le côté lumineux ou le côté obscur, ce qui offrait au final 42 variantes, un joli score, surtout pour l'époque. Aujourd'hui, nous apprenons donc qu'après la "fin" du jeu, notre trio de héros recevra un message les envoyant sur les traces de cette légendaire quatrième classe, qui leur permettra une fois de plus d'opter pour l'un ou l'autre côté de cette dichotomie manichéenne.

Voici donc en images (via notre galerie du même nom) et en détail les deux classes bonus qui vous serviront de carotte magique afin de pousser la progression au-delà du générique de fin :

Duran pourra devenir un Savior (lumière) ou un Berserk (obscurité)

Angela pourra devenir une Witch Queen (lumière) ou une Spellcaster (obscurité)

Kevin pourra devenir un Beast King (lumière) ou un Destroyer (obscurité)

Charlotte pourra devenir une High Priestess (lumière) ou une Chaos Maker (obscurité)

Hawkeye pourra devenir un Spriggan (lumière) ou un Avenger (obscurité)

Riesz pourra devenir une Meteor (lumière) ou une Hraesvelgr (à vos souhaits)

Mais ce n'est pas tout, puisque toujours selon NOS sources de l'industrie, une quête supplémentaire mettra en scène le souriant P'tit Cactus, qui se cachera à l'instar des Kerotan de Metal Gear Solid 3 dans le décor. Leur découverte vous permettra de remplir un carnet de tampon emprunté sans lui demander son avis à la série Dragon Quest, et vous obtiendrez de la même manière des récompenses au fur et à mesure de votre chasse.

Tous ces ajouts vous feront-ils craquer pour Trials of Mana ? Vous avez jusqu'au 24 avril 2020 pour vous décider, date à laquelle "l'autre" remake sortira sur PC, PlayStation 4 et Switch.