Call of Duty Modern Warfare : Le retour du Warzone normal à 3 joueurs

Le mode Warzone est une totale réussite concernant Call of Duty : Modern Warfare. Toutefois, le 14 avril dernier, Activision remplaçait le Battle Royale en trio par une playlist en snipers et fusil à pompe. Cette décision n'a pas été très bien accueillie par la communauté.

Remplacer le trio normal du Warzone par une playlist sniper et fusil à pompe sans laisser le mode original ne fut pas la plus brillante des idées. La communauté a témoigné sa grogne auprès des développeurs et ces derniers l'ont entendu :

We hear you loud and clear! We'll be doing a playlist update tomorrow night, Thursday, April 16th at 11PM PST that brings BR Trios back to #Warzone.