Double Dragon et six autres beat'em all arrivent sans crier gare sur Switch et Xbox One

Les psychanalystes et le personnel pénitencier ne le savent que trop bien : l'isolement fait ressortir chez ce drôle d'animal social qu'est l'être humain bien des travers, et il faut parfois exprimer une certaine colère refoulée. Et lorsqu'il s'agit de se défouler sur une bonne vieille manette, Arc System Works n'est jamais bien loin...

Et parce que certains pervers à la Fenêtre sur Cour semblent de plus en plus désireux de voir s'abattre une justice vengeresse sur leurs semblables exprimant l'envie de sortir de chez eux, le studio passé maître dans l'art de régler les disputes par l'intermédiaire d'un écran vient tout juste de sortir d'un coup d'un seul 7 beat'em all résolument rétros sur les boutiques en ligne de la Switch et de la Xbox One.

Les fans de castagne à l'ancienne peuvent donc dès aujourd'hui se procurer Double Dragon, Double Dragon II : The Revenge, Double Dragon III, Crash'n the Boys Street Challenge, Super Dodge Ball, River City Ransom et Renegade pour 4,99€ l'unité. Tous ces titres à l'ancienne sont d'ailleurs tous disponibles dans la compilation Double Dragon & Kunio-Kun Retro Brawler Bundle sortie en février dernier.

Faites gaffe si vous n'avez jamais joué à la célèbre série qui double les dragons : à la fin, il y a un piège si vous jouez en coop'...