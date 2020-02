Switch/PS4 : Une compilation de 18 jeux dont 11 jamais sortis hors du Japon annoncée

Au fil du temps et des générations, les joueurs occidentaux se sont retrouvés privés d'une quantité innombrable de jeux commercialisés uniquement au Japon. Quand un titre fini par parvenir à quitter l'archipel nippon des années après sa sortie, cela fait toujours son petit effet. Et lorsque ce sont plus de dix jeux dont la localisation (très) tardive est annoncée, la chose fait l'effet d'un petit événement.

À lire aussi : Nintendo Switch : Un nouveau modèle en 2020 ? Nintendo répond catégoriquement

Arc System Works vient d'annoncer la sortie le 20 février prochain du Double Dragon & Kunio-Kun Retro Brawler Bundle. Derrière ce titre se cache une compilation composée de 18 jeux prévue sur Nintendo Switch et PS4. Et par n'importe quels jeux.

En effet, le studio nippon précise que parmi ces 18 titres sortis dans les années 80 et 90, 11 d'entre eux ont été localisés en anglais pour la toute première fois pour les besoins de cette compilation. Pour info, voici la liste des jeux inclus dans cette compilation :

Jeux sortis en occident :

Double Dragon

Double Dragon II : The Revenge

Double Dragon III : The Sacred Stones

Renegade

Super Dodge Ball

River City Ransom

Crash'n the Boys Street Challenge

Jeux localisés en anglais pour la première fois pour cette compilation :

Nekketsu Renegade Kunio-kun

Nekketsu High School Dodgeball Club

Downtown Nekketsu Story

Nekketsu High School Dodgeball Club - Soccer Story

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!

Downtown Special Kunio-kun's Historical Period Drama!

Go-Go! Nekketsu Hockey Club Slip-and-Slide Madness

Surprise! Nekketsu New Records! The Distant Gold Medal

Nekketsu Fighting Legend

Kunio-kun's Nekketsu Soccer League

Nekketsu! Street Basketball All-Out Dunk Heroes

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si cette compilation aura le droit à une sortie en version boîte. À noter également que les versions Xbox One et PC de cette compilation, initialement sortie au Japon en 2018, n'ont pas été annoncées en occident.