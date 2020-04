Cyberpunk 2077 : Amazon fait fuiter une manette Xbox One en édition limitée

Alors que l'humanité n'en finit pas de se calfeutrer pour lutter contre un virus aux accents royalistes, rares sont les jeux à ne pas annoncer un report de leur sortie, que ce soit pour seulement quelques semaines, ou une plus fantomatique durée indéterminée. Mais envers et contre tout, la grosse cartouche de CD Projekt RED pour cette année 2020 semble déjà immunisée.

Malgré un décalage dans le temps des versions next gen, Cyberpunk 2077 continue de maintenir fièrement sa date de sortie automnale, bien que certaines "sources de l'industrie" (les fameuses) pensaient savoir que l'adaptation du jeu de rôle papier fut un temps prévue pour l'année 2019, rétrospectivement très sage sur le plan des catastrophes.

Les joueurs les plus impatients devront donc composer avec les versions PC et current gen du prochain gros RPG des développeurs de The Witcher, et il semblerait que les produits dérivés soient déjà impatients de rafler la mise. La version canadienne d'Amazon a en effet dégainé un peu vite la fiche d'une manette thématique Xbox One en version forcément limitée.

Disponible rien que pour vos yeux dans notre galerie d'images ci-dessous, la belle puise son inspiration dans le personnage central et centenaire de Johnny Silverhand, incarné par un certain Keanu Reeves dans cette adaptation vidéoludique.

Malgré un générique "Xbox" plaqué sur le coin supérieur gauche de la boite, l'absence d'un bouton Share central et une date de sortie affichée au 4 mai 2020 laissent penser qu'il s'agit bien là d'une manette destinée à la Xbox One.

Envers et contre tout, Cyberpunk 2077 reste prévu pour nous changer les idées avec son futur dystopique à partir du 17 septembre 2020 sur Google Stadia, PC, PlayStation 4 et Xbox One, et plus tard sur les consoles de nouvelle génération.