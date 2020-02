Dan Houser, co-fondateur et vice-président de Rockstar Games, sur le départ

Ce mardi 4 février 2020, Take-Two Interactive a fait part d'une annonce pour le moins importante concernant la société Rockstar Games. L'un de ses membres les plus importants va quitter ses fonctions en mars prochain.

Il avait co-fondé le studio aux côtés de son frère Sam, actuel président, en 1998. Il était scénariste principal de le série Grand Theft Auto depuis GTA : London 1969 et avait également oeuvré sur Bully, Midnight Club : Los Angeles, Max Payne 3 ou encore les deux Red Dead Redemption.

Dans un communiqué envoyé à la U.S. Security and Exchange Commission, organisme de réglementation des marchés financiers, pour le moins bref et concis, on a appris que Dan Houser ne ferait plus partie de Rockstar Games d'ici quelques semaines.

Après une période de congés entamée au printemps 2019, Dan Houser, vice-président créatif de Rockstar Games va quitter la compagnie. Le 11 mars 2020 sera le dernier jour de Dan Houser. Nous sommes extrêmement reconnaissants de sa contribution. Rockstar Games a bâti des mondes vidéoludiques parmi les plus acclamés et les plus prospères sur le plan commercial, une communauté de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets en cours et à venir.

Ni le natif de Londres ni Take-Two Interactive, la maison-mère, n'ont apporté un développement sur ce départ inattendu. Seule certitude, rapportée par un porte-parole à IGN : Sam Houser conserve son fauteuil de président.

Gageons que les prochaines semaines permettront d'en apprendre davantage sur les raisons qui ont poussé le natif de Londres, rare mais habitué aux déclarations choc pouvant ouvrir sur des polémiques, comme lorsqu'il avait expliqué que lui et d'autres employés avaient effectué des semaines de cent heures de travail pour Red Dead Redemption II, à faire ses valises.

Quelle sera la suite pour lui ? Ce qui est sûr, c'est que Rockstar Games perd un moteur créatif important. Et qu'une nouvelle question se pose : quel impact sur les projets en cours, dont un probable GTA VI ?

