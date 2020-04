The Dark Pictures Anthology Little Hope sort du bois en vidéo

Le deuxième titre de l'anthologie horrifique créée par Supermassive Games, responsable du très bon Until Dawn, avait déjà passé timidement passé une tête après la dénouement de Man of Medan et égrainé par la suite quelques images. Le voici révélé pleinement.

Le Conservateur a encore des histoires à nous raconter. Celle de Little Hope, qu'on espérait plus tôt après la sortie de Man of Medan, les développeurs ayant fait part de leur volonté de sortir un épisode de leur Dark Pictures Antholology tous les six mois, a finalement un peu de retard. Mais elle s'annonce tout aussi effroyable.

Cette expérience narrative qui pourra une fois encore être partagée avec des amis offline comme online narrera les aventures de quatre étudiants, dont l'un est incarné par l'étoile montant Will Poulter (Black Mirror : Bandersnatch, Midsommar...) et de leur professeur piégés par un mystérieux brouillard dans le village de Little Hope. Alors qu'ils cherchent un moyen de s'enfuir, des figures du passé resurgissent et mettent leur existence en péril. Je frémis.

Little Hope sera disponible cet été sur PS4, Xbox One et PC.