Sonic Le Film : Le réalisateur parle avec recul du changement de design

Depuis son annonce, Sonic, Le Film a fait couler beaucoup d'encre. Et il n'a visiblement pas fini de faire parler. Sans surprise, le changement de design dont a bénéficié Sonic est un des sujets les plus fréquemment abordés. Et le réalisateur du film accepte d'en parler.

À lire aussi : Sonic version Sonic Le Film transformé en version 2D pour un jeu, les images

Le site de l'éditeur de guides de jeux vidéo Prima Games a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Jeff Fowler, le réalisateur de Sonic, Le Film. Au cours de cette interview, le sujet du redesign imprévu de la mascotte de SEGA a été abordé. Même si le cinéaste accepte d'en parler, les souvenirs semblent toujours douloureux :

(Le choix du design de Sonic) allait de toute façon être très délicat. Dans l'idée de base, vous montriez Sonic d'une manière jamais vue auparavant. Cette manière est réaliste, digne d'un film en prises de vues réelles, d'un film d'horreur. Et cela n'avait jamais été tenté. Le niveau de difficulté était donc très élevé. Mais la deuxième tentative a été la bonne n'est-ce pas ? Je peux plaisanter à ce sujet désormais. Mais je n'étais certainement pas autant d'humeur à en rire lorsque c'est arrivé (la polémique, ndlr). Nous étions ouverts au changement et on nous a donné l'opportunité d'y réfléchir. Lorsque vous êtes cinéaste, c'est la chose à faire. La décision de changer le design de Sonic a été lourdes de conséquences pour le studio et toutes les personnes impliquées dans le projet. De plus, accepter de transformer le hérisson bleu, c'était accepter l'idée que le design original était raté. Même si Jeff Fowler souligne le fait qu'ils aient accepté de changer l'apparence de Sonic, sa manière de présenter les choses montre qu'il continue de justifier son design original.

En France, Sonic, Le Film est dès à présent disponible en vidéo à la demande.