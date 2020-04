Saints Row 5 à nouveau évoqué par Deep Silver

La licence Saints Row fait régulièrement parler d'elle en ce moment. Mais à chaque fois, il est question de rééditions d'anciens titres plutôt que d'un nouvel épisode. Et pourtant, ce dernier est toujours dans les plans de Deep Silver.

À lire aussi : Shenmue 3 : Le PDG d'Embracer (Deep Silver) fait le point sur ses ventes

Deep Silver a récemment commercialisé et annoncé des portages et autres remasterisations d'anciens épisodes de Saints Row. Ce qui a provoqué la grogne de certains fans de la série qui attendent une suite inédite/Saints Row 5. À ces derniers, l'éditeur a tenu à préciser que la création de ces rééditions ne cause pas de tort à la progression du développement de l'avenir de la série :

A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft.