Guilty Gear Strive : Arc system Works dévoile une série de vidéos pédagogiques avant la bêta

Si vous réactifs et heureux au jeu, vous faites peut-être partie des petits chanceux tirés au sort pour s'essayer à la première bêta fermée du jeu de versus fighting le plus attendu de l'année : Guilty Gear Strive. Cette dernière ne débutant que le 17 avril, il vous reste encore quelques jours pour réviser vos enchaînements, et constater que la mémoire musculaire fait parfois des miracles.

Cela tombe plutôt bien, puisqu'Arc System Works prévoit d'ici là de mettre en ligne une série de sept vidéos consacrées aux moves et autres subtilités des combattants classieux de ce premier roster resserré.

Et à tous saigneurs tout honneur, puisque le studio japonais commence sans surprise par faire un sort aux Ryu et Ken de leur illustre série, puisque ce sont les indéboulonnables Sol Badguy et Ky Kiske qui prennent comme toujours la lumière en premier. Et il faut reconnaître un aspect pédagogique à ces vignettes de trois minutes, qui parviennent à expliquer avec simplicité le fonctionnement des cancels, variations d'inputs et autres touches nécessaires aux combos automatisés. De quoi trouver avant même de se lancer son personnage préféré parmi ce roster temporaire, même pour les nouveaux venus.

Voici donc le planning des futures user guides à venir :

15 avril à 5h00 : Starter Guide #3: May

15 avril à 6h00 : Starter Guide #4: Axl Low

16 avril à 5h00 :Starter Guide #5: Chipp Zanuff

16 avril à 6h00 : Starter Guide #6: Potemkin

17 avril à 5h00 : Starter Guide #7: Faust

Si vous faites partie des heureux élus, rappelons que la première bêta fermée de Guilty Gear Strive se tiendra en trois sessions, du 17 au 19 avril prochains. Le jeu est quant à lui prévu pour la fin de l'année 2020, sur bornes d'arcade et PlayStation 4.