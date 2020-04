Resident Evil 3 démarre bien, Resident Evil 2 grimpe encore

Voilà dis jours très exactement que le remake de Resident Evil 3 : Nemesis a atterri sur PS4, Xbox One et PC. C'est le moment qu'a choisi Capcom pour révéler comment il s'était comporté en une semaine de commercialisation. Et ça va.

L'original s'est venu à 3,5 millions d'exemplaires en tout. Le remake pourrait bien le dépasser rapidement. Sur ses cinq premiers jours, plus de 2 millions de Resident Evil 3 ont été distribués dans le monde, a annoncé Capcom. Plus de la moitié des ventes du jeu ont été réalisés en version numérique - et on se demande pourquoi...

À titre de comparaison, Resident Evil 2, sorti quant à lui en janvier 2019, avait écoulé plus de 3 millions d'unités sur sa première semaine. Il est d'ailleurs précisé que celui-ci, depuis le dernier point effectué par l'éditeur en février dernier, a été adopté par plus de 700.000 personnes, l'amenant à dépasser les 6,5 millions d'exemplaires et donc un certain Street Fighter II (6,3 millions. Resident Evil 2 devient le cinquième plus gros succès de la firme japonaise, derrière les septième, sixième et cinquième volets de la licence, et l'intouchable Monster Hunter World.

Avec des chiffres pareils, pourquoi se priver de produire d'autres remakes ? Je vous le demande.