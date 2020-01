Resident Evil 3 : Nemesis fait danser les S.T.A.R.S. dans un nouveau trailer

Mine de rien, le moment où l'on retrouvera Jill Valentine à Raccoon City arrive plus vite qu'on ne le croit. Resident Evil 3 frappe à la porte. Mais ce que l'on va trouver en ouvrant celle-ci aujourd'hui va réveiller de vilains souvenirs pour les connaisseurs de l'original.

Il avait été rapidement aperçu lors de la révélation officielle du jeu il y a quelques semaines, le revoilà. Et a commencé à se faire entendre via une mise à jour dans Resident Evil 2. Plus grand, plus fort, plus énervé que jamais, et maniant ses tentacules avec précision, en plus d'un tas d'armes de guerre, Nemesis est le monstre que l'on fuira sans cesse dans ce remake de Resident Evil 3.

Après un Mister X retapé l'an dernier, voilà un nouvel adversaire de taille joliment lifté pour les joueurs d'aujourd'hui, présenté plus en profondeur et en vidéo. Sympathiquement, Capcom rappelle les personnages qui sont visibles dans la bande-annonce et les images de notre galerie :

Mikhail Victor - Cet officier de l'U.B.C.S. est un leader possédant des années d'expérience militaire et de commandement. Mikhail a été gravement blessé lors de la mission de son équipe d'évacuation. Malgré sa situation difficile, il fait tout ce qu'il peut pour aider les civils et son peloton. C'est sa volonté de sauver les citoyens de Raccoon City qui convaincra Jill de se soutenir leur cause.

Nicholai Ginovaef - Ce chef d'équipe de l'U.B.C.S. est incroyablement résilient, froid et calculateur, prêt à faire les sacrifices nécessaires pour la mission et pour son propre bénéfice. Nicholai a du mal à accepter Jill, trop émotive à son goût.

Tyrell Patrick - Soutien inestimable, ce membre de l'U.B.C.S. est un vétéran chevronné spécialisé dans le piratage informatique et la désactivation de dispositifs de sécurité.

Murphy Seeker - Ancien U.S. Marine, ce membre de l'U.B.C.S. est un tireur d'élite exceptionnel. Comme Mikhail, il est aussi gravement blessé lors de la mission de Raccoon City.

Dario Rosso - Un civil que Jill rencontre dans un entrepôt du centre-ville de Raccoon City alors qu'il est encore sous le choc de la perte de sa famille. Dario refuse de s'échapper de la ville en ruine.

Hunters - Jill et Carlos vont tous deux rencontrer ces nouveaux monstres terrifiants dans RESIDENT EVIL 3. Ces armes biologiques ont été créées en combinant le matériel génétique d'humains et de reptiles, créant ainsi des adversaires incroyablement rapides et puissants.

Resident Evil 3 arrive le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.