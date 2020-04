Un mois après, Call of Duty Warzone fait le (bon) point sur le nombre de joueurs

Lancé le 10 mars dernier, Call of Duty Warzone continue, en termes d'affluence, son petit bonhomme de chemin. On peut en réalité remanier la formule et parler de gros bonhomme voir de bibendum de chemin.

Car le dernier chiffre partagé par Activision est une fois encore impressionnant pour le Battle Royale en free-to-play attaché à Call of Duty : Modern Warfare. On se souvient que Call of Duty Warzone avait attiré à lui plus de 6 millions d'âmes en 24 heures, 15 millions en 72 heures et 30 millions en 10 jours.

Où en est-il un mois exactement après son arrivée ? Voilà la réponse :

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U - Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Plus de 50 millions de joueurs. Merci à tous les joueurs de Warzone qui ont plongé avec nous.

Le voilà donc au même niveau, si ce n'est plus haut puisque nous n'avons pas quelque chose de plus précis, qu'Apex Legends. Et il y a fort à parier que la popularité de la licence combinée au confinement et aux modifications apportées régulièrement ne vont pas occasionner autre chose qu'une augmentation régulière. Quand les 100 millions seront-ils atteints pour celui qui a été le jeu gratuit le plus téléchargé de la PS4 en mars 2020 ? On vous laisse prédire tout ceci.

Call of Duty Warzone est disponible sur PS4, Xbox One et PC.