Moving Out : Le jeu de déménagement collaboratif présente son accessibilité en vidéo

Si la période n'est pas bien propice au déménagement (loin s'en faut), elle nous amènerai presque à regretter ces invitations auxquelles la pression sociale nous pousse à répondre par l'affirmative. Finalement, ce n'était peut-être pas si mal de se retrouver un samedi à cinq heures du matin pour soulever des cartons.

Ceux qui suivent de près l'actualité de ce jeu qui déménage savent déjà que le studio SMG met tout en oeuvre pour le rendre aussi accessible et ouvert que possible, tout en espérant conserver le bordélique fun que nous avions pu constater manette en main.

La vidéo du jour s'attarde justement sur cette foultitude de détails, à commencer par une option qui devrait être rendue obligatoire par le Code du Jeu Vidéo : celle qui permet de grossir les caractères et autres menus à sa guise. Mais Moving Out va plus loin, en proposant une police de caractères destinée à faciliter la lecture des joueurs dyslexiques, qui pourront également profiter de contrôles simplifiés.

Mais l'ouverture ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque le mode Assist offrira plus de temps pour remplir le camion, qui aura en plus la bonne idée de faire disparaître les meubles déjà entassés, ce qui peut s'avérer bien pratique, croyez-nous. Il ne sera même plus obligatoire de terminer un stage pour pouvoir passer au suivant, dingue ça.

Quel que soit votre amour du déménagement, Moving Out viendra vous rappeler la douceur de la collaboration entre potes dès le 28 avril 2020 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.