Thomas et Plume ont joué à Moving Out : Le jeu de déménagement qui va faire un carton ?

Le jeu vidéo veut que nous vivions toutes les vies, tous les défis, tous les métiers. Vous n'aviez encore jamais envisagé une carrière de déménageur ? Ces véritables cascades de muscles que sont Thomas et Plume non plus. Ont-ils changé d'avis avec Moving Out ?

À voir aussi : Maneater : Nos premières impressions sur ce Dents de la Mer sous amphétamines

On vous rassure immédiatement, et vous l'aurez compris à la vue des différentes images : Moving Out ne se prend pas vraiment au sérieux. Pouvant être considéré comme l'Overcooked du déménagement, ce titre édité par Team 17 vous fera incarner un personnage coloré, au look farfelu de grille-pain ou de licorne, par exemple, pour une approche du job pas très académique.

Rassurés par le manque de sérieux de la proposition, Thomas et Plume ont donc accepté leur mission : déplacer des tonnes d'objets vers un camion, sans trop se soucier de leur intégrité à l'arrivée, en devant composer avec divers obstacles et coopérer. Mais ont-ils passé un bon moment à bouger canapés, cartons, et autres bibelots encombrants ? La réponse en vidéo, les amis !

Quant à l'endurance...

Moving Out sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 28 avril 2020.