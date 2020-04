CoD Modern Warfare : Voici comment récupérer le pack gratuit de la saison 3

La saison 3 de Call of Duty : Modern Warfare est enfin lancée depuis quelques jours, et un pack gratuit est disponible sur le PSN. En effet ce pack est exclusif à PlayStation et plus particulièrement pour ceux jouissant de l'abonnement au PlayStation +.

Ledit pack gratuit répondant au doux nom de Call of Duty : Warzone - Pack de combat (Saison 3) est disponible non pas dans le jeu lui-même mais directement via le PSN en tapant soit le nom du jeu soit le nom dudit pack.

Bon nombre d'entre vous aurait pu passer à côté de ce cadeau. Mais que comporte ce pack me demanderez-vous subitement ?

Voici la réponse :

Une apparence d'opérateur épique pour Wyatt

Un plan de fusil de précision épique

Un plan de pistolet épique

Un porte-bonheur d'arme épique

Une carte de visite animée épique

Un spray rare

Un jeton d'EXP d'arme x2 d'une durée de 60 minutes

Un pack bien fourni donc pour les détenteurs du PSN + annuel, mensuel ou même de 14 jours. Donc ne passez pas à côté. Vous pouvez aussi le retrouver sur ce lien, au cas où.