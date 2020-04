Final Fantasy VII Remake : Le message du producteur Kitase pour les fans de la série

Vous l'attendez depuis 2015, sinon plus. Grâce à la magie de la distribution anticipée, vous l'avez même peut-être déjà terminé, platiné (il y en a). D'autres auront sagement attendu la délivrance du téléchargement, programmé à minuit pile, pour prendre le premier train à destination de Midgar, et enfin découvrir Final Fantasy VII Remake, épidémie ou pas.

Parce que ce jour restera peut-être dans les mémoires, et marque tout de même l'aboutissement d'un lobbying continu des fans de la saga durant près d'une vingtaine d'années, le producteur de cette relecture et accessoirement réalisateur de l'original, Yoshinori Kitase a tenu à s'adresser solennellement à la nation aux fans, à travers une ultime (?) vidéo, en attendant, évidemment, le prochain épisode :

Bonjour à tous, je suis Yoshinori Kitase de Square Enix.



Nous venons de sortir Final Fantasy VII Remake, que beaucoup d'entre vous attendaient. L'opus original de Final Fantasy VII est sorti en 1997, ce qui signifie que ce remake arrive 23 ans plus tard.



Les fans s'interrogent sans doute : "Je me demande ce qui est arrivé à cette scène" ou "Je me demande ce qu'ils ont fait de la scène dans laquelle Cloud se travestit", mais sachez que nous avons revisité l'aventure originale en utilisant une technologie de pointe et les meilleurs graphismes possibles, ce qui en fait un jeu qui répondra ou dépassera vos attentes, passionnant à jouer.



Nous avons également introduit de nouveaux systèmes de jeu, proposant des combats rapides et actifs qui répondent également aux attentes de la jeune génération de joueurs. J'espère que vous apprécierez le jeu.

Bon, "y a plus qu'à" comme dirait l'autre : quelle que soit la version pour laquelle vous ayez craqué, Final Fantasy VII Remake est tout ce qu'il y a de plus disponible sur PlayStation 4. Quant à l'Épisode 2...