TRIVIA : Deux manettes pour un seul joueur, la jouabilité oubliée de GoldenEye sur Nintendo 64

C'est reparti pour une cinquième saison de TRIVIA, qui reviendra bien sûr toutes les semaines (ou presque) avec un nouvel épisode ! Dans l'émission cette semaine, il est question d'une fonctionnalité avant-gardiste de la Nintendo 64 très largement méconnue des joueurs.

CONSULTER TOUS LES ÉPISODES DE TRIVIA

TRIVIA, c'est une pastille vidéo à paraître chaque semaine, dans laquelle nous revenons à chaque fois sur une anecdote étonnante du jeu vidéo, qu'il s'agisse d'un simple clin d'oeil, d'une histoire folle ou encore d'un prototype dévoilant des choses qu'on ne soupçonnait pas...

La manette Nintendo 64 et sa forme pour le moins originale ont fait couler beaucoup d'encre. À ceux qui ont connu la console 64-bit de Nintendo à l'époque, l'expérience de jeu proposée par cette dernière a généralement laissé de très bons souvenirs. En parallèle aux sensations de jeu révolutionnaires qu'elle fournissait à l'époque, la Nintendo 64 a contribué à démocratiser le FPS sur console de salon. En plus d'être le FPS le plus célèbre de la machine et certainement un de ses meilleurs jeux, GoldenEye 007 se payait le luxe de permettre une configuration de jeu totalement folle pour l'époque. Et comme nous vous l'indiquons dans l'épisode de cette semaine, GoldenEye 007 n'est pas le seul jeu à avoir exploité cette possibilité...

On vous laisse découvrir tout cela et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous connaissez de bonnes anecdotes jeu vidéo, n'hésitez pas non plus à les partager dans le forum ci-dessous avec le reste de la Communauté Gameblog.

Bon visionnage à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau TRIVIA !

Rendez-vous chaque semaine !

#TRIVIA

Vous aimez les chroniques de Gameblog ?

Elles existent grâce aux abos Premium, alors si vous voulez en assurer la pérennité, n'hésitez pas à devenir membre Premium...