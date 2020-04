Shuhei Yoshida (Sony) félicite Phil Spencer pour le lancement du Xbox Game Pass au Japon

Les Français ont la possibilité de s'abonner au Xbox Game Pass depuis de nombreux mois. Au Japon, où le nombre de joueurs Xbox est sensiblement plus réduit, les fans des consoles et jeux made in Microsoft vont devoir attendre encore quelques jours avant de pouvoir le faire. Cela n'a pas empêché Shuhei Yoshida de féliciter le géant américain pour ce lancement imminent.

Phil Spencer, le grand patron de Xbox, a relayé hier soir sur son compte Twitter personnel l'annonce faite par Microsoft du lancement au Japon du Xbox Game Pass le 14 avril prochain. En réponse à cette nouvelle, Shuhei Yoshida, l'ancien président des Sony Worldwide Studios désormais responsable des relations de Sony avec les studios indépendants, s'est fendu d'un petit message. Message auquel Phil Spencer a répondu :

Thanks @yosp Hoping you, the family and teams at PS are all safe and healthy. - Phil Spencer (@XboxP3) April 8, 2020

Shuhei Yoshida : Félicitations !!



Phil Spencer : Merci Shuhei, j'espère que toi, ta famille et les équipes PlayStation sont toutes en sécurité et en bonne santé. Ce n'est pas un échange tonitruant mais il est toujours sympathique de voir ce type de bon esprit dans l'industrie du jeu vidéo. Et au passage, si vous voulez voir Phil Spencer parler de l'arrivée du Game Pass au Japon (et se présenter en japonais), il suffit de regarder la vidéo ci-dessus.