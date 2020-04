La Call of Duty League continue malgré TOUT à partir de demain, les détails

La Call of Duty League continue, malgré la pandémie qui risque de tous nous exterminer. Il revient carrément ce vendredi 10 avril (demain donc), en lige évidemment, avec un nouvel horaire.

À voir aussi : Call of Duty Warzone : Plusieurs dizaines de millions de joueurs l'ont rallié

Après un lancement cette année dans 12 villes et 4 pays, la Call of Duty League, elle a forcément connu un petit coup d'arrêt, liée à la pandémie.

C'est pourquoi aujourd'hui, Activision annonce que les meilleurs joueurs du monde reviendront dans le jeu, ce vendredi 10 avril à 16 h ET, puisque la CoD League passe donc à une compétition en ligne avec un format de diffusion précis.

Ainsi, le week-end de la Dallas Home Series sera diffusé en direct ce vendredi, samedi et dimanche sur la Chaîne YouTube de la série, et mettra en vedette huit équipes, dont les Chicago Hunstmen, Dallas Empire, Florida Mutineers, Los Angeles Guerrillas, Minnesota Røkkr, Paris Legion, Seattle Surge et Toronto Ultra.

Activision précise que "Dans ce nouveau format entièrement en ligne, les joueurs, le personnel d'équipe et le personnel de production concourront et travailleront en toute sécurité à partir des endroits de leur choix et conformément à la santé et à la sécurité en vigueur recommandations et mandats gouvernementaux."

Voilà !