Streets of Rage 4 : La date de sortie en fuite sur l'eShop [MAJ]

Les amateurs de bonnes patates dans la gueule, de souplesses arrières dans des rues malfamées et de beat them all des années 90 n'attendent plus qu'une date pour Streets of Rage 4, histoire de lâcher leur Mega Drive et sortir de la boucle temporelle des trois premiers, qu'ils connaissent par coeur. Il semble qu'on la connaisse...

[Mise à jour du 8 avril 2020 à 17h55 : Dotemu a finalement réagi à la publication inopinée de la date. Après avoir annoncé la présence d'une douzaine de combattants classiques de la série et de pistes rétro, il a précisé ne pas pouvoir confirmer une sortie pour le 23 avril pour le moment.]

On emploiera les pincettes d'usage, étant donné qu'au moment où nous écrivons ces lignes, aucune annonce n'a été effectuée que ce soit par LizardCube, Guard Crush ou encore Dotemu. Mais comme tout un chacun peut le constater sur l'eShop de la Nintendo Switch (voir l'image dans notre galerie) après que des internautes l'aient remarqué, la suite des aventures d'Axel, Blaze et leurs amis a bien une date.

Prévu également sur PS4, Xbox One et PC, Streets of Rage 4 devrait sortir le 23 avril prochain, au prix de 24,99 euros. Ce qui ne fait plus que deux semaines à attendre. Réjouissant. Enfin, s'il est à la hauteur de la légende. Ce dont nous avons beaucoup de mal à douter, tant il semble, sous un écrin moderne, avec des compositions signées de sacrées légendes de l'industrie, se montrer tout à fait plaisant à jouer.

Allez, on croise nos doigts confinés.