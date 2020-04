Call of Duty Modern Warfare : La saison 3 est lancée

Ce mercredi 8 avril 2020 marque un nouveau départ pour Call of Duty : Modern Warfare. Du contenu supplémentaire lui est proposé pour le début de sa troisième saison. La partie Battle Royale n'est par ailleurs pas oubliée...

Quoi de neuf pour cette troisième saison de Call of Duty : Modern Warfare ? Tout d'abord, un opérateur, Alex. Ensuite, trois cartes multijoueur 6 vs 6 : Talsik Backlot (remaster d'une map de Call of Duty 4 : Modern Warfare), Hovec Sawmill et Aniyah Incursion, version plus condensée d'Aniyah Palace. Enfin, deux armes, la carabine semi-auto SKS et le 9mm Renetti, et des skins pour les véhicules.

Sachez également que le free-to-play, indépendant du jeu de base, Call of Duty Warzone donne de son côté la possibilité de partir au combat par équipes de quatre joueurs. Il récupérera prochainement le mode, Scopes and Scatter Guns, dédié aux snipers et fusils à pompe.

Tout comme le contenu du nouveau Battle Pass, qui coûte la modique somme de 1.000 Call of Duty Points, la feuille de route de la saison 3 a été partagée. Visible dans notre galerie d'images ci-dessous, elle annonce déjà deux autres opérateurs en renfort, Ronin et Iskra, une map multijoueur, une map Gunfight, deux nouveaux modes multi baptisés Gun Game Reloaded et Reinfected Ground War ainsi qu'une arme et plein d'autres surprises.

Quant aux différents ajustements et aux corrections apportées par la mise à jour - qui pèse 11,6 GB sur PS4, 13,6 GB sur Xbox One et 16 GB sur PC : direction le patch notes au bout de ce lien.

Call of Duty : Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC.