TEST de la souris Corsair Dark Core RGB Pro : Le sans-fil au juste prix ?

Il y a deux ans de cela, Corsair sortait un excellent modèle de souris gaming, la fameuse Dark Core RGB, elle-même mise à jour de modèles encore antérieurs. Aujourd'hui, l'Américain a donc décidé d'en distribuer une nouvelle déclinaison qu'il affuble du qualificatif « Pro ». On ne voit pas bien pourquoi elle serait plus « Pro » que la précédente... mais une chose est sure, elle est d'excellente facture !

Modèle filaire / sans-fil, la Dark Core RGB était, nous l'avons dit, un modèle réputé. D'ailleurs, elle l'est toujours puisqu'il y a encore quelques jours elle se trouvait chez la plupart des revendeurs de France et de Navarre. Avec la Dark Core RGB Pro, Corsair n'a logiquement pas cherché à révolutionner le concept de son modèle phare, mais plutôt d'en améliorer les rares aspects critiquables tout en donnant un petit coup de boost à sa fiche technique. Ainsi, pêle-mêle, on retrouve un polling rate dopé aux hormones, un capteur capable d'aller encore un peu plus haut en sensibilité et une autonomie sensiblement revue à la hausse. Autant de caractéristiques qui auront du mal à vous faire remplacer votre Dark Core RGB par le modèle Pro, mais qui devrait intéresser tous les autres gamers.

Design : dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes

Sans grande surprise, le design de cette nouvelle Dark Core RGB Pro se rapproche de celui de sa grande soeur avec une robe presque uniformément noire, la présence d'un revêtement légèrement texturé sur le dos de la souris et deux excroissances latérales, à gauche comme à droite. Côté dimensions, c'est rigoureusement identique à quelques demi-millimètres près. Il n'y a donc pas à tortiller, comme ce fut le cas avec la Dark Core RGB, le modèle « 2020 » se destine une fois encore d'abord aux grandes mains. Disons plutôt que seules ces dernières seront capables d'apprécier confortablement la palm grip qui fait le succès de cette gamme.

Des mains de taille moyenne seront souvent contraintes d'adopter une prise en main peut-être un peu moins assurée, mais c'est surtout aux petites mains que nous déconseillons cette souris. Nous la déconseillons également aux gauchers puisque Corsair ne dispose d'aucun modèle dédié et que sa forme comme ses accessoires « latéralisent » nettement la souris. Parmi les accessoires, notons la présence d'un module de coque pour remplacer la partie droite de la Dark Core RGB Pro. L'idée est ici de retirer ou de mettre en place une excroissance destinée à supporter l'auriculaire comme il en existe déjà une pour le pouce. À l'usage, même si cela rend la souris encore un peu plus encombrante, nous apprécions cet accessoire.

La souris est aussi relativement lourde, avec ses 133 grammes. Un surpoids que nous devons à la connectique de la bête. Elle est ainsi capable de fonctionner en filaire et sans fil. Mieux, un dongle 2,4 GHz est de la partie en plus du Bluetooth ce qui suppose une batterie qui ne fait rien pour alléger le mulot. Le mode filaire s'appuie lui sur un câble USB-A / USB-C tressé du plus bel effet. Il reste possible d'utiliser n'importe quel câble, Corsair ayant eu le bon goût de disposer un connecteur standard largement accessible. Rien de très original à évoquer en revanche côté boutons (8 Omron personnalisables) ou molette (souple, mais standard sans clic latéral, sans mode débrayé).

2 KHz de polling rate et 50 heures d'autonomie

À l'usage, ces divers éléments contribuent à l'excellent comportement de la Dark Core RGB Pro qui assure une prise en main exemplaire et un confort de chaque instant. La sensibilité ne souffre aucune critique même si les 18 000 points par pouce mis en avant par Corsair ne serviront pas à beaucoup. Le capteur optique ici employé (un Pixart PAW3392) est un modèle de réactivité et pour renforcer encore cet aspect, Corsair a décidé de booster la fréquence de réponse de sa souris, avec un polling rate que l'on peut faire varier de 125 Hz à 2 000 Hz ! Là encore, pas sûr que tout le monde y trouve un intérêt, mais comme le dit l'adage, qui peut le plus, peut le moins.

Au total, huit boutons sont présents. Corsair a ici choisi de simplifier un peu le choses par rapport à la Dark Core RGB en retirant quelques éléments au niveau du pouce et, au final, un bouton. On ne peut pas dire que cela soit particulièrement gênant. L'ensemble est toujours aussi réactif et le logiciel iCUE autorise toujours autant de fantaisies dans les paramétrages avec, par exemple, la définition d'un palier de sensibilité « sniper » plus particulièrement destiné aux amateurs de FPS. iCUE est également là pour paramétrer l'éclairage de la souris qui reste identique à celui de la Dark Core RGB et que l'on trouve un peu surreprésenté. Rien de dramatique, mais on compte tout de même six zones RGB.

Nous préférons retenir l'excellente autonomie d'une souris sans-fil capable de tenir jusqu'à 16h en mode 2,4 GHz, voire 36h en coupant l'éclairage, et jusqu'à 18h en Bluetooth, voire 50h si les zones RGB sont éteintes. Une très bonne performance qui est simplement tempérée par l'absence d'emplacement pour ranger le dongle RF, dans le dos de la souris par exemple. Terminons plutôt sur une bonne note car, au global, cette Dark Core RGB Pro mérite à coup sûr que lui portiez un regard. En effet, Corsair a disposé de très larges patins PTFE sous la souris et la glisse, sans être aussi bonne qu'avec des patins en céramique, est déjà excellente.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE SANS-FIL AU JUSTE PRIX ? À moins de 100 euros, la Corsair Dark Core RGB Pro est une excellente souris qui vient concurrencer la Kain 200 AIMO déjà testée dans nos colonnes. Enfin, pas vraiment concurrencer plutôt compléter la souris de chez Roccat tant les deux modèles lorgnent des publics différents : les grandes mains, les prises en main avec la paume pour Corsair alors que Roccat distribue une souris plus fine, plus petite et plus légère (à peine plus de 100 grammes). Entre les deux modèles de souris c'est donc davantage une question de morphologie que de goûts même si, bien sûr, vous êtes libre de n'en faire qu'à votre tête. On retiendra aussi la possibilité de personnaliser (légèrement) la Dark Core RGB Pro, ses nombreuses zones RGB et l'excellente disposition de ses boutons d'action. Un modèle doté d'une grande autonomie à ne négliger sous aucun prétexte.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Ergonomie remarquable (grandes mains).

Nombreux boutons, bien accessibles.

Deux coques pour ajuster la forme.

Autonomie généreuse, jusqu'à 50 heures.

Au choix, filaire ou sans-fil (RF 2,4 GHz, Bluetooth).

Polling rate jusqu'à 2 000 Hz. Grande et un peu lourde (petites mains).

Molette non-débrayable.

Réservée aux droitiers.