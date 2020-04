Inside Xbox : La mise à jour "Ships of Fortune" de Sea of Thieves arrive dans quelques jours

Parce qu'ils voguent plus ou moins pacifiquement sur les flots, nous aurions tendance à penser que nos amis les pirates ne sont que peu touchés par l'épidémie qui s'abat sur les moussaillons restés à terre. Ce serait oublier que ces derniers continuent de suer sang et eau pour faire tourner l'économie.

Si Poudlard se divise en Maisons (mais à la fin, c'est toujours Gryffondor qui gagne), l'univers de Sea of Thieves tient en estime les sociétés commerciales, qui tentent de maintenir une certaine forme d'équilibre dans ce monde de brutes. Ce sont justement ces auto-entrepreneurs des temps jadis qui seront au coeur de la prochaine extension gratuite de Sea of Thieves, baptisée "Ships of Fortune".

Pour devenir l'un des Émissaires de ces sociétés, il vous faudra payer un ticket d'entrée, comptant de préférence. Une fois accoquiné avec la start-up de votre choix, il vous faudra exécuter pour son compte des missions thématiques, qui vous rétribueront en fonction de votre grade, aux bonus multiplicateurs exponentiels. Bien évidemment, le nouveau pavillon dont vous équiperez votre rafiot permettra à tout le monde de deviner le juteux contenu de votre cale, et il ne faudra pas vous étonner de subir les attaques d'autres flibustiers moins entreprenants.

Des chats en fond de cale

Et si aucune des sociétés ne vous sied, les petits gars de Rare ont pensé à tout, puisque la mise à jour "Ships of Fortune" s'accompagnera d'une toute nouvelle structure, "The Reaper's Bones", déjà teasée lors de la précédente mise à jour.

Et parce que les pirates sont décidément des gens de bon goût, Sea of Thieves vous proposera désormais de remplacer perroquets et autres singes par nos amis les chats, à choisi parmi trois races différentes : les Chats sauvages, les Ragamuffins et les Mau égyptiens. Et comme dans la vraie vie, vos compagnons à poil seront un prétexte parfait pour dépenser toujours plus d'argent, histoire de les customiser, et de fièrement les afficher. Finiront-ils par prendre le contrôle de votre navire ? Allez savoir... L'inside Xbox était également l'occasion pour Rare de rappeler que son jeu arrivera bientôt sur Steam, après deux ans de disponibilité sur Xbox One et PC via Windows 10.

La mise à jour "Ships of Fortune" de Sea of Thieves sera disponible dès le 22 avril prochain, mille milliards de mille sabords !