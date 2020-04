L'E3 2020 renonce à une expérience en ligne

Nouveau rebondissement pour le salon californien. Les organisateurs avaient évoqué la possibilité d'un événement de secours par le biais d'Internet. Finalement, l'idée a été bazardée.

La possibilité de tenir une version "virtuelle" de l'E3 2020, physiquement annulé, aura fait long feu. Plusieurs rumeurs faisaient état d'un possible recours à une version entièrement en ligne, il n'en sera finalement rien.

C'est en effet par le biais d'une déclaration d'un porte-parole de l'Entertainment Software Association adressée à PC Gamer que l'on apprend donc que l'E3 2020 renonce à se produire en ligne. Il est mort, Jim, pourrait-on dire.

Compte tenu des problèmes engendrés par la pandémie de COVID-19, nous n'assurerons pas de présentations en ligne pour l'E3 2020 en juin prochain. À la place, nous travaillerons avec les exposants à promouvoir et mettre en avant les annonces des compagnies de manière individuelle sur le site de l'E3. Nous avons hâte de rassembler l'industrie et la communauté en 2021 pour présenter un E3 repensé qui mettra un coup de projecteur sur des nouvelles offres et saura ravir notre public.

Dur. Est-ce que le Summer of Gaming d'IGN (IGN annonce "Summer of Gaming," son E3 en ligne, les premières infos), un événement somme toute similaire à ce qu'envisageait l'ESA, fraîchement révélé et auquel de nombreux acteurs de l'industrie semblent liés, a entraîné cette décision ? Probablement.

L'E3 2021, lui, devrait se tenir du 15 au 17 juin 2021. Peut-être...